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Мейвезер хочет, чтобы его лицо было на всех боксерских поясах

Флойд Мейвезер
22:11 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм Мейвезера

Новости спорта: Американец Флойд Мейвезер считает себя крестным отцом бокса.

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер хочет, чтобы его лицо было нанесено на пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.

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"У меня есть изумрудный пояс, денежный пояс, последний и вовсе назвали в мою честь. На самом деле, я хочу, чтобы все боксеры попросили, чтобы мое лицо было на поясе WBC. И мне нужно мое лицо на поясах IBF, WBO и WBA.

Я хочу, чтобы мое лицо было на всех этих поясах. Лицо крестного отца должно быть там" – заявил американец в интервью Fight Hype.

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Отметим, что за изумрудный пояс Мейвезер бился с Пакьяо, а за денежный – с Макгрегором.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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