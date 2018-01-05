Мейвезер хочет, чтобы его лицо было на всех боксерских поясах

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер хочет, чтобы его лицо было нанесено на пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.

"У меня есть изумрудный пояс, денежный пояс, последний и вовсе назвали в мою честь. На самом деле, я хочу, чтобы все боксеры попросили, чтобы мое лицо было на поясе WBC. И мне нужно мое лицо на поясах IBF, WBO и WBA.

Я хочу, чтобы мое лицо было на всех этих поясах. Лицо крестного отца должно быть там" – заявил американец в интервью Fight Hype.

Отметим, что за изумрудный пояс Мейвезер бился с Пакьяо, а за денежный – с Макгрегором.