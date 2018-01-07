Готовиться к бою с Бриедисом Усику помогает нигериец Лаваль

Одним из спарринг-партнеров чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинца Александра Усика, который готовится к запланированному на 27 января в Риге поединку против обладателя пояса WBC в дивизионе Майриса Бриедиса в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, стал нигериец Микаэль Лаваль (4-0, 3 КО).

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на Luckypunch.net. Свой последний поединок Лаваль провел в андекарде боя между чемпионом WBA Super во втором среднем весе Джорджем Гроувзом и Джейме Коксом. По антропометрическим данным Лаваль схож с Бриедисом – его рост составляет 188 см против 186 см у латыша.

Напомним, что официальный фан-клуб братьев Кличко вмеcте с партнерами организовывает фан-тур в поддержку Александра Усика, в рамках которого вы сможете не только посмотреть обещающий стать очень ярким поединок, но и оценить красоту одного из лучших городов Европы.