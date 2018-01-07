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Тренер Гарсии: Майки слишком большой для Ломаченко

Майки Гарсия
22:14 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Гарсии

Новости спорта: Роберт Гарсия не видит смысла в проведении боя Майки Гарсии и Василия Ломаченко в ближайшее время.

Роберт Гарсия, тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, полагает, что на данном этапе смысла в проведении поединка его подопечного с Василием Ломаченко нет.

"Когда мы говорим о бое с Ломаченко, то здесь, скорее, вопрос в его готовности. Дело не в том, готов ли Майки. Я думаю, что в этом случае разница в габаритах очень велика. Это имеет большое значение, и весь мир это видел, когда Ломаченко дрался с Ригондо. Василий сам сказал, что эта победа не даст ему многого, поскольку разница в габаритах была очень большой. Майки в бою с Ломаченко будет в таком же положении.

Что касается моего отношения к Василию, то он один из моих любимых бойцов и один из лучших вне зависимости от весовой категории. Но думаю, что бой с ним на данном этапе не имеет смысла. Возможно, в будущем, когда они будут доминировать в лёгком или первом полусреднем весе, такой бой может состояться", — приводит слова Роберта Гарсии BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Новости бокса.
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