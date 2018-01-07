Тренер Гарсии: Майки слишком большой для Ломаченко

Роберт Гарсия, тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, полагает, что на данном этапе смысла в проведении поединка его подопечного с Василием Ломаченко нет.

"Когда мы говорим о бое с Ломаченко, то здесь, скорее, вопрос в его готовности. Дело не в том, готов ли Майки. Я думаю, что в этом случае разница в габаритах очень велика. Это имеет большое значение, и весь мир это видел, когда Ломаченко дрался с Ригондо. Василий сам сказал, что эта победа не даст ему многого, поскольку разница в габаритах была очень большой. Майки в бою с Ломаченко будет в таком же положении.

Что касается моего отношения к Василию, то он один из моих любимых бойцов и один из лучших вне зависимости от весовой категории. Но думаю, что бой с ним на данном этапе не имеет смысла. Возможно, в будущем, когда они будут доминировать в лёгком или первом полусреднем весе, такой бой может состояться", — приводит слова Роберта Гарсии BoxingScene.