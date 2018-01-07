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Британский боксер: Джошуа - кувалда, Уайлдер - снайперская винтовка

"Кувалда" Джошуа в действии
22:59 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Айзек Чемберлен рассказал о спаррингах с двумя чемпионами супертяжелого веса.

Британский боксер первого тяжелого веса Айзек Чемберлен, спарринговавший как с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером , так и с чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа, поделился в интервью FightHype своими впечатлениями от этих спаррингов и сравнил стили боксеров.

"Деонтей Уайлдер бросается в яростную атаку, только когда чувствует, что потряс соперника, — отметил Чемберлен. — Если посмотреть внимательно, как это удалось сделать мне во время спаррингов, он сосредоточен на технике, боксирует, двигается на ногах и уходит в стороны. Если он потряс тебя, тогда да — он сходит с ума и бросается на тебя вразмашку. Но на самом деле он хороший боксер и намного быстрее, чем многие думают".

Говоря о возможном объединительном матче между Джошуа и Уайлдером, Чемберлен затруднился предсказать победу кому-либо из них: "Выиграет тот, кто попадет первым, — сказал он. — Когда Джошуа наносит удар, это как кувалда. Но Уайлдер похож на снайперскую винтовку. Думаю, вы понимаете разницу".

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Новости спорта, Айзек Чемберлен, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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