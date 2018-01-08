Пулев снова хочет выйти в ринг против Джошуа

Промоутер Кубрата Пулева Ниссе Зауэрленд заявил, что его подопечный все еще хочет встретиться с Энтони Джошуа. При этом сам промоутер не уверен, что Джошуа согласится на такой бой снова.

Зауэрленд также рассказал, что не исключает боя с "регулярным" чемпионом по версии WBA Мануэлем Чарром.

"Конечно, Пулев все еще хочет боя с Джошуа, но я не знаю, хочет ли того же самого Энтони. Он затмил весь супертяжелый вес, он настоящая суперзвезда. Пулев был очень разочарован отказом от боя, ведь это было бы огромным событием.

Сейчас мы планируем для Кубрата следующий шаг. Победа над Мануэлем Чарром откроет перед Пулевым несколько вариантов, и это то, что нам подходит", — пцитирует слова Зауэрленда BoxingScene.