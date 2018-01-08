Представители Паркера и Джошуа близки к завершению сделки по бою

Дэвид Хиггинс, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера отправился в Великобританию, чтобы согласовать с командой обладателя титулов WBA, IBF и IBO в дивизионе Энтони Джошуа последние детали будущего объединительного боя.

Согласно неофициальной информации, поединок Джошуа – Паркер может пройти 31 марта в Кардиффе, однако сторонам осталось согласовать некоторые вопросы.

"Я лечу в Лондон, чтобы лично встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном и, похоже, мы действительно близки к тому, чтобы закрыть эту сделку, - цитирует Хиггинса ESPN. – В боксе стороны торгуются о тривиальных вещах, и это мешает боям. У них мелкие аргументы, но мы можем закрыть окончательные детали и получить объявление примерно в течении недели. В частности, продолжаются дискуссии относительно транслятора боя в США, но этот вопрос решаем, так как поединок будет интересен для американского ТВ".