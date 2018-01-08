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Представители Паркера и Джошуа близки к завершению сделки по бою

Джозеф Паркер и Энтони Джошуа
21:37 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Представитель Джозефа Паркера отправился проводить переговоры с представителями Энтони Джошуа о возможности проведения поединка.

Дэвид Хиггинс, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера отправился в Великобританию, чтобы согласовать с командой обладателя титулов WBA, IBF и IBO в дивизионе Энтони Джошуа последние детали будущего объединительного боя.

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Согласно неофициальной информации, поединок Джошуа – Паркер может пройти 31 марта в Кардиффе, однако сторонам осталось согласовать некоторые вопросы.

"Я лечу в Лондон, чтобы лично встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном и, похоже, мы действительно близки к тому, чтобы закрыть эту сделку, - цитирует Хиггинса ESPN. – В боксе стороны торгуются о тривиальных вещах, и это мешает боям. У них мелкие аргументы, но мы можем закрыть окончательные детали и получить объявление примерно в течении недели. В частности, продолжаются дискуссии относительно транслятора боя в США, но этот вопрос решаем, так как поединок будет интересен для американского ТВ".

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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