Бокс. Стала известна дата боя Уайлдер - Ортис

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер свой следующий поединок проведёт 3 марта 2018 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) на арене Barclays Center. Его соперником станет бывший претендент на титул по версии WBA Луис Ортис, сообщает BoxingScene.

Ранее эта дата боя называлась предполагаемой, теперь же договорённость вступила в силу и стала официальной.

Первоначально бой между Уайлдером и Ортисом должен был пройти 4 ноября минувшего года, однако тогда незадолго до встречи в допинг-пробе кубинца были обнаружены запрещённые препараты. В связи с этим бой не состоялся, а Уайлдер вместо Ортиса встретился с Бермейном Стиверном. Тогда Уайлдер нокаутировал соперника в первом же раунде.