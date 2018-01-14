Усик: Эта неделя была жесткая, спарринговали по 15 раундов
Новости спорта: Украинский чемпион рассказал о своей подготовке к бою с Бриедисом.
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) рассказала, когда отправится в Ригу на бой с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).
"У меня осталась крайняя неделя. 22 января в Ригу летим.
Спарринги? У меня здесь хорошая компания собралась. Там уже пару человек уезжает. Эта неделя была жесткая: понедельник, среда, пятница, спарринговали по 15 раундов.
Устал ли я? А что такое усталость? Я и в среду в душе стоял и слегка прикимарил под тепленькой водичкой. Я потом лег, массажик, восстановление, потрапезничал вкусненько и все, шикардятинка", – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.
Напомним, бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге в рамках полуфинала боксерской Суперсерии.