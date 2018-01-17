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Тайсон Фьюри может вывести Паркера к рингу на бой с Джошуа

Тайсон Фьюри
23:22 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Фьюри

Новости спорта: Объединительный бой Паркер – Джошуа состоится в Уэльсе.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) 31 марта в Кардиффе проведет объединительный бой против британского чемпиона Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

Во время выхода в ринг новозеландца, возможно, будет сопровождать скандальный Тайсон Фьюри. Об этом заявил сам Паркер.

Отметим, что с учетом того, как активно Джошуа и Фьюри устраивают перепалки в СМИ и соцсетях, такой вариант вовсе не стоит исключать.

"Я могу смснуть ему и написать что-то вроде "Бро, хочешь выйти со мной к рингу?". Он может как выйти со мной туда, так и просто побывать в первом ряду и посмотреть бой. Я знаю, что Тайсон меня очень сильно поддерживает, что чудесно", – рассказал Паркер таблоиду Daily Mail.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса, Паркер - Джошуа, Тайсон Фьюри.
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