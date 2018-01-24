Майк Тайсон не сумел определить фаворита боя-реванша Головкин - Альварес

Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что в бою Головкин - Альварес, состоявшемся в сентябре 2017 года, болел за мексиканца, но тогда в поединке так и не выявили сильнейшего, а Головкин сохранил пояса.

Перед реваншем Тайсон не смог назвать фаворита, но с интересом ждет второго боя.

"Я болел за Альвареса, но Головкин свел бой к ничьей, и это был хороший знак. Сейчас я не могу сказать, кто из них фаворит, и посмотрим, кто победит в новом бою Сауля и Геннадия. Только бой даст ответ на этот вопрос", — цитирует Тайсона Fighthub.

Ранее сообщалось, что реванш Головкин - Альварес состоится 15 мая 2018 года.