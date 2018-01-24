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Тайсон Фьюри за 8 недель сбросил 25 кг

Тайсон Фьюри
22:26 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер Фьюри

Новости спорта: Тайсон Фьюри успешно набирает форму и готовится вернуться на ринг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсон Фьюри заявил, что успешно набирает форму и готовится вернуться на ринг весной этого года.

Хотя дата боя и будущий соперник еще не определены, «Цыганский Король» продолжает усиленные тренировки. «Не поймите меня неправильно, мне нужно сбросить еще много веса, но за последние восемь недель я сбросил 25 кг. Я ежедневно тренируюсь по два раза в день. Бой с Джошуа? Это будет самый легкий бой в моей жизни. И это даже несмотря на более чем двухлетнюю паузу в выступлениях», - цитирует Фьюри Boxingnews24.

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