Тайсон Фьюри за 8 недель сбросил 25 кг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсон Фьюри заявил, что успешно набирает форму и готовится вернуться на ринг весной этого года.

Хотя дата боя и будущий соперник еще не определены, «Цыганский Король» продолжает усиленные тренировки. «Не поймите меня неправильно, мне нужно сбросить еще много веса, но за последние восемь недель я сбросил 25 кг. Я ежедневно тренируюсь по два раза в день. Бой с Джошуа? Это будет самый легкий бой в моей жизни. И это даже несмотря на более чем двухлетнюю паузу в выступлениях», - цитирует Фьюри Boxingnews24.