Усик дал ценный совет украинской молодежи

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик откровенно признался, чего хочет от молодого поколения в Украине.

"Хочется показывать хороший пример, чтобы люди шли в спорт. Чтобы они шли правильным путем и делали правильные вещи – не злились, дружили, прощали друг друга, даже если их обидели. Чтобы занимались спортом и не обижали слабых. Наоборот – если видели несправедливость, то не проходили мимо и говорили: "Моя хата з краю - нічого не знаю", а пытались исправить эту несправедливость. Потому что нельзя быть в стороне, когда горе у кого-то.

Самое плохое в этой ситуации – равнодушие. Это большой грех. И я хочу, чтобы в моей стране ребята учились, развивались, занимались спортом, были сильными и самообразованными", – сказал Усик в интервью Luckypunchnet.