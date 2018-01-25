Майки Гарсия: Конечная цель - стать лучшим боксером поколения

Свой следующий бой Гарсия проведет против обладателя титула IBF в первом полусреднем весе Сергея Липинца (13-0, 10 КО) 10 марта в Сан-Антонио, США.

«Надеюсь, что я смогу завоевать титул уже в четвертой весовой категории. Для меня будет большой честью войти в столь короткий список бойцов, которым это удалось. Это откроет мне новые возможности для организации громких поединков в будущем», — цитирует Гарсию BoxingScene.

«10 марта — еще один маленький шаг к достижению конечной цели, которой является статус лучшего боксера поколения».

Напомним, Майки Гарсия считается потенциальным соперником чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, однако выходить на украинца в 2018 году небитый чемпион не планирует.