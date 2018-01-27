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Польский боксер: Усик лучше, чем о нем говорят

Александр Усик
23:35 Сб, 27 Январь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: По мнению Матеуша Мастернака, Александр Усик выше, быстрее, техничнее, умнее, чем его соперник Майрис Бриедис.

Спарринг-партнер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика поляк Матеуш Мастернак рассказал о тренировках с украинцем и о том, почему он превосходит своего соперника латвийца Майриса Бриедиса, обладающего титулом WBC.

Усик - Бриедис: все о бое

Мастернак находился в тренировочном лагере Усика и убедился в отличной форме боксера, у которого сложно найти изъяны.

"Мы спарринговали по три раза в неделю. Во время спаррингов я отрабатывал с Усиком 2 раунда, менялся с другими спарринг-партнерами на 3 раунда, а затем боксировал еще 2. Спарринг-партнеры всегда были свежими, а Александр спарринговал иногда даже и по 15 раундов. Больше, чем 4 раунда кряду я с Усиком не проводил. Это здорово, таким образом я готовился и к своему поединку.

Все тату Александра Усика (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)Читать полностью

Хорош ли он так, как о нем говорят? Нет. Лучше. Он даже лучше, чем я думал. У него почти совершенная техническая подготовка, он чертовски умный, обладает прекрасным чувством дистанции, прекрасен в работе ног. Даже тяжело найти какие-то изъяны. Он — настоящий чемпион. Если он готов психологически, то побьет абсолютно любого крузера. Потому что физически он всегда на высоте.

Майрис бывал в Варшаве, три или четыре раза. Мы спарринговали в преддверии моих выступлений. Отличный боксер, с ударом, с отличной физической подготовкой. Но Усик совершенно другой. Он — левша, выше, быстрее, техничнее, умнее. У Александра выше боксерский IQ. Если бы я выбирал соперника себе, то однозначно выбрал бы Бриедиса. С его стилем, антропометрией, техникой управиться мне было бы намного проще", — рассказал боксер в интервью Przeglad Sportowy.

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Все тату Александра Усика (Фото)

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