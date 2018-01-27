Усик - Бриедис: Владимир Кличко о бое

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Александра Усика с латвийцем Майрисом Бриедисом:

"Я знаю обоих бойцов. Они оба суперталантливы. Александр, вы, конечно, знаете, стал олимпийским чемпионом, у него отличный любительский опыт. Но и Бриедиса нельзя недооценивать. Он спарринговал с Виталием и со мной, и я знаю, насколько он хорош в ринге. Так что это будет большой вызов для обоих бойцов. Конечно, я надеюсь, что Александр победит. Но с другой стороны, я не могу недооценивать Бриедиса, ведь он будет драться у себя дома", - сказал Владимир Кличко.