Усик - Бриедис: видео боя

Украинец Александр Усик сумел победить латвийца Майриса Бриедиса в объединительном бою. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца решением судей: 114-114, 115-113, 115-113. Александр Усик к своему поясу WBO добавил и титул WBC. Кроме того, украинец добыл путевку в финал турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).