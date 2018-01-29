Усик высказал свое мнение о возможном бое Ломаченко и Пакьяо

Чемпион мира по версиям WBC. WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) считает, что его другу обладателю пояса WBO во втором полулегком весе Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) не нужно проводить бой против Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), а искать более молодых соперников.

"Лично мое мнение, этот бой не нужен. Василий чуть-чуть другой человек и спортсмен. Ему нужны сильные молодые ребята, у которых есть пояса, а не бить Мэнни, ветерана, и за его счет делать имя. Так что он все правильно сказал. Этот бой нужен Бобу Аруму, и, я думаю, что люди разделятся на две половины. Одни будут говорить: «Да, Василий силен, он победил Пакьяо». Другие скажут: «Да нет, какой сильный, если он побил старика». Я думаю, что это разговоры, пускай другие ребята собираются в кучу, будут настоящими мужчинами и выходят боксировать против Василия"