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Бой Поветкин - Прайс пройдет в Кардиффе

Поветкин - Прайс
00:26 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Названо место проведения боя между супертяжеловесами Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом.

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом 31 марта в Кардиффе. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Бой между 38-летним россиянином и 34-летним британцем пройдет в андеркарте объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса.
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