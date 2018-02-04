Гассиев нокаутировал Дортикоса в 12-м раунде

Боксеры боролись за путевку в финал турнира WBSS и за чемпионские титулы по версиям IBF и WBA. Бой завершился победой Мурата Гассиева нокаутом в 12-м раунде.

Дебют боя проходил в среднем темпе, боксеры с переменным успехом обменивались ударами. Россиянин часто бил по корпусу,а кубинец пытался выцелить голову соперника. В 5-м раунде Гассиев потряс Дортикоса и Юниера спас лишь гонг. После неудачной для себя концовки 5-го раунда Дортикос выровнял ход поединка и перевел его в чемпионские раунды. Заключительные раунды прошли под диктовку Мурата Гассиева. В 11-м раунде "Доктор КО" снова был потрясен после удара россиянина и спасся благодаря клинчу. В 12-м раунде Дортикос побывал в 2 нокдаунах, но за 16 секунд до конца боя Гассиев все-таки "добил" соперника. Судья остановил схватку после того как Юниер выпал за пределы ринга.

В мае этого года планируется проведение финального боя за трофей Мухаммеда Али, где встретятся Мурат Гассиев и Александр Усик. Напомним, в первом полуфинале WBSS украинец Александр Усик неделю назад по итогам 12-и раундов победил Майриса Бриедиса.