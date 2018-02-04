Усик - Гассиев: первая битва взглядов финалистов боксерской Суперсерии (Видео)

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 11 мая В Джидде (Саудовская Аравия).

Украинец присутствовал на бое, поэтому после победы россиянина он поднялся в ринг, где боксеры сразились в первой битве взглядов.