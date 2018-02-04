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Усик - Гассиев: первая битва взглядов финалистов боксерской Суперсерии (Видео)
Новости спорта: Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 11 мая В Джидде (Саудовская Аравия).
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Украинец присутствовал на бое, поэтому после победы россиянина он поднялся в ринг, где боксеры сразились в первой битве взглядов.
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