Финал WBSS может состояться в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что приложит усилия, чтобы бой Усик – Гассиев прошел в России.

«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошел в России. Мы уже начали действовать и обозначили свое намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», – сказал Кремлев.

Напомним, вчера Мурат Гассиев победил Юньера Дортикоса и сразится в финале WBSS с Александром Усиком. Бой пройдет 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).