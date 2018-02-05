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Джошуа о Владимире Кличко

Энтони Джошуа
14:49 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Британский боксер рассказал о своем отношении к украинскому бойцу

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBO в дивизионе Джозефом Паркером, рассказал, кто был для него примером в спорте и в жизни.

«Я всегда оцениваю людей, которые встречались на моем жизненном пути, и стараюсь что-то взять от каждого из них. Я восхищался и вдохновлялся Владимиром Кличко. Причем, не только с точки зрения его достижений в ринге и уровне боксерского мастерства, но и учитывая то, как он справляется с внешними обстоятельствами», — отметил Джошуа в комментарии Оbserver.

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Новости спорта, IBO, WBA, Бокс, Владимир Кличко, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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