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Уайлдер ответил Ленноксу Льюису

Деонтей Уайлдер
15:22 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Деонтей Уайлдер подчеркнул, что не испытывает неуважения к Майку Тайсону.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер ответил на слова Леннокса Льюиса, который посоветовал американцу не сравнивать себя с Майком Тайсоном, а выстраивать собственное наследие.

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"У меня есть скорость, я очень высокий, и у меня хорошая работа ног. Всё это даёт мне преимущество, это играет большую роль. Я не испытываю неуважения к Тайсону, он был лучшим в своё время, но сейчас наступила новая эра. Ни у кого нет такого инстинкта убийцы, которым обладаю я. Никто не может меня нокаутировать. Я очень уверен в том, что говорю, и я делаю то, что я говорю", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Новости бокса.
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