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Уайлдер дал прогноз на бой Джошуа - Паркер

Деонтей Уайлдер
22:58 Вт, 13 Февраль 2018 Телеграф
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Деонтей Уайлдер поделился прогнозом на чемпионский бой Паркер - Джошуа.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) поделился прогнозом на объединительный бой между чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем пояса WBOДжозефом Паркером.

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"Бой Джошуа и Паркера закончится в поздних раундах, особенно если Джозефу Паркеру удастся действовать с умом и реализовать свой потенциал. Он хорошо двигается и умеет ждать момента, чтобы воспользоваться своим шансом. Если Паркеру удастся просчитать план Джошуа, то бой может серьёзно затянуться. Однако, я повторюсь, Паркеру необходимо нокаутировать Джошуа, потому что ему не отдадут победу по очкам", — приводит слова Уайлдера Boxing News.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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