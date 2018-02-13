Уайлдер дал прогноз на бой Джошуа - Паркер

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) поделился прогнозом на объединительный бой между чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа и обладателем пояса WBOДжозефом Паркером.

"Бой Джошуа и Паркера закончится в поздних раундах, особенно если Джозефу Паркеру удастся действовать с умом и реализовать свой потенциал. Он хорошо двигается и умеет ждать момента, чтобы воспользоваться своим шансом. Если Паркеру удастся просчитать план Джошуа, то бой может серьёзно затянуться. Однако, я повторюсь, Паркеру необходимо нокаутировать Джошуа, потому что ему не отдадут победу по очкам", — приводит слова Уайлдера Boxing News.