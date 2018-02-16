Промоутер Линареса: у Ломаченко есть три варианта

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает, что чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко сам затягивает подтверждение боя с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом.

"Только факты: Линарес хочет боя с Ломаченко, команда Хорхе хочет боя с Василием. Но всё упирается в 12 мая. Линарес может боксировать в любой день года, а Ломаченко зацепился за эту дату. Пока мы не нашли ни одного украинского праздника или какого-то закона, который из всех весенних и летних дней позволял Василию драться только 12 мая. Итак, у Ломаченко есть три варианта: бой 12 мая на HBO, бой в любой другой день в календаре и отказ от поединка с Хорхе, который все поклонники бокса хотели посмотреть. Надеюсь, выбирать Василий будет из первых двух вариантов", — пояснил де ла Хойя World Boxing News.