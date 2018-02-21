"Я не сдамся в ринге": Белтран поделился мнением о возможном бое с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран поделился мнением о возможном бое с Василием Ломаченко.

"Я буду готов к новому бою в мае или июне, но сначала мне надо проверить свою руку, потому что она все еще болит после боя с Мозесом. Если все хорошо, то я планирую вернуться в спортзал, не люблю долго отдыхать.

Бой с Ломаченко очень возможен. Я готов драться с любым соперником. Теперь, когда я чемпион, мне не нужно искать боя с кем-то, они должны теперь сами прийти ко мне.

Вы заметили, что мексиканцы, как правило, не сдаются в ринге. И я тоже не собираюсь этого делать в бою с Ломаченко. Не хочу никого обидеть, но вся моя карьера была тяжелой. Пусть меня лучше убьют на ринге, прежде чем я сдамся. Мексиканцы любят драться и мы не сдаемся", – цитирует Бельтрана BoxingTalk.

Напомним, Белтран выиграл пояс WBO в легком весе у Полеса Мозеса.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что если о бое Ломаченко с Линаресом не удастся договориться, то украинец встретится с Белтраном.