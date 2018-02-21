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"Я не сдамся в ринге": Белтран поделился мнением о возможном бое с Ломаченко
03:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Рэй Белтран рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран поделился мнением о возможном бое с Василием Ломаченко.

"Я буду готов к новому бою в мае или июне, но сначала мне надо проверить свою руку, потому что она все еще болит после боя с Мозесом. Если все хорошо, то я планирую вернуться в спортзал, не люблю долго отдыхать.

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Бой с Ломаченко очень возможен. Я готов драться с любым соперником. Теперь, когда я чемпион, мне не нужно искать боя с кем-то, они должны теперь сами прийти ко мне.

Вы заметили, что мексиканцы, как правило, не сдаются в ринге. И я тоже не собираюсь этого делать в бою с Ломаченко. Не хочу никого обидеть, но вся моя карьера была тяжелой. Пусть меня лучше убьют на ринге, прежде чем я сдамся. Мексиканцы любят драться и мы не сдаемся", – цитирует Бельтрана BoxingTalk.

Напомним, Белтран выиграл пояс WBO в легком весе у Полеса Мозеса.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что если о бое Ломаченко с Линаресом не удастся договориться, то украинец встретится с Белтраном.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Рэй Бельтран.
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