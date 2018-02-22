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Климас рассказал, когда Усик может встретиться с Джошуа

Эгис Климас и Александр Усик
01:18 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Instagram

Новости спорта: Менеджер Александра Усика поделился планами украинского чемпиона.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика, рассказал о планах украинца в тяжелом ливизионе и переходе в супертяжи, где может встретиться с Энтони Джошуа.

"Я пока не хочу говорить о том, что бой с Гассиевым станет последним в тяжелом весе для Усика. Потому что думаю, что мы могли бы провести хороший реванш с Майрисом Бриедисом, если бы кто-то из телеканалов захотел его купить. Кроме того, мы могли бы поехать в Великобританию для поединка с Тони Беллью в тяжелом весе или с Девидом Хэем тоже в тяжелом весе. В идеале после этих трех боев мы бы хотели встретиться с Энтони Джошуа, почему нет?"

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эгис Климас.
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