Климас рассказал, когда Усик может встретиться с Джошуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика, рассказал о планах украинца в тяжелом ливизионе и переходе в супертяжи, где может встретиться с Энтони Джошуа.

"Я пока не хочу говорить о том, что бой с Гассиевым станет последним в тяжелом весе для Усика. Потому что думаю, что мы могли бы провести хороший реванш с Майрисом Бриедисом, если бы кто-то из телеканалов захотел его купить. Кроме того, мы могли бы поехать в Великобританию для поединка с Тони Беллью в тяжелом весе или с Девидом Хэем тоже в тяжелом весе. В идеале после этих трех боев мы бы хотели встретиться с Энтони Джошуа, почему нет?"