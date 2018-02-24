Головкин - о реванше с Альваресом: На сей раз будет поставлена точка

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес встретятся в повторном бою 5 мая.

Казахстанец рассказал о своей уверенности в том, что отправит Сауля в нокаут.

"Чувство, как будто вновь возвращаешься на место преступления. Но на сей раз будет поставлена точка, и никакого влияния решение судей не окажет на судьбу победы. Я выиграл первый бой, выиграю и второй, только на этот раз нокаутом. Чемпионские пояса достануться мне", – сказал Геннадий Головкин Fightnews.

Ранее сообщалось, что реванш Головкин – Альварес состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, где и предыдущий поединок.