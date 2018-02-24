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Головкин - о реванше с Альваресом: На сей раз будет поставлена точка

Головкин - Альварес
03:50 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Казахский боксер Геннадий Головкин не сомневается в победе над мексиканцем Саулем Альваресом.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес встретятся в повторном бою 5 мая.

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Казахстанец рассказал о своей уверенности в том, что отправит Сауля в нокаут.

"Чувство, как будто вновь возвращаешься на место преступления. Но на сей раз будет поставлена точка, и никакого влияния решение судей не окажет на судьбу победы. Я выиграл первый бой, выиграю и второй, только на этот раз нокаутом. Чемпионские пояса достануться мне", – сказал Геннадий Головкин Fightnews.

Ранее сообщалось, что реванш Головкин – Альварес состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, где и предыдущий поединок.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
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