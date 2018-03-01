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Украинский чемпион WBA Далакян: Поеду боксировать хоть в Японию, хоть в Америку

Артем Далакян
03:57 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер WBA Boxing

Новости спорта: Артем Далакян рассказал о своем титульном бое, в котором ему удалось победить Брайана Вилорию.

Украинский боксер Артем Далакян (16-0, 11 КО), на прошлой неделе завоевавший титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, победив Брайана Вилорию, рассказал, как готовился к титульному поединку, сообщает Xsport.

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По словам Далакяна, он очень хотел стать чемпионом мира и понимал в некоторых раундах боя, что выигрывает поединок. "Были раунды, когда понимал, что на голову выше, где-то – равный бой. Но я был настолько заряжен на победу, что мне было все равно, кто стоит передо мной, с кем я боксирую. Очень хотел стать чемпионом мира", - рассказал Далакян.

- Мы два месяца готовились под японца. Потом так случилось, что он отказался от пояса, и пришлось готовиться под американца. Пять месяцев шли к этому бою. Как я раньше говорил, мне все равно – поеду боксировать хоть в Японию, хоть в Америку. То же самое касается Украины. Да, конечно, тут я дома, близкие рядом. Это большой плюс.

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Новости спорта, WBA, Артем Далакян, Бокс, Новости бокса.
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