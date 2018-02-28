"У Джозефа нет достаточно мощи": Диллиан Уайт о бое Джошуа - Паркер

Обладатель титула по версии WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт поделился ожиданиями от объединительного боя между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером, проведение которого запланировано на 31 марта. По мнению Уайта, новозеландец уступает Джошуа не в одном компоненте.

"У Паркера есть две проблемы. Первая — он постоянно идёт вперёд, но у него нет хорошей защиты. Вторая — у него нет достаточно мощи. У него быстрые руки, но в них нет мощи. Думаю, что он будет испытывать проблемы в бою с Джошуа, потому что Энтони любит боксировать с теми, кто идёт вперёд", — приводит слова Уайта BoxingScene.