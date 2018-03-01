Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинская биатлонистка Кривонос выиграла "серебро" на чемпионате мира Украинская биатлонистка Кривонос выиграла "серебро" на чемпионате мира
Новости: Матч чемпионата Украины перенесут из-за сильного снегопада Матч чемпионата Украины перенесут из-за сильного снегопада
Новости: "Барселона" подписывает Гризманна "Барселона" подписывает Гризманна
Новости: Паралимпиада-2018: сколько получат украинцы за медали Паралимпиада-2018: сколько получат украинцы за медали
X

Пакьяо не выйдет на ринг в андеркарде боя Хорн - Кроуфорд

Мэнни Пакьяо
17:45 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Мэнни Пакьяо не выйдет на ринг 14 апреля

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, филиппинец Мэнни Пакьяо не выйдет на ринг 14 апреля в шоу компании Top Rank, главным боем которого станет поединок чемпиона WBO в полусреднем весе, австралийца Джеффа Хорна и обязательного претендента его титул, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, американца Теренса Кроуфорда. Об этом ringtv.com сообщил пресс-секретарь Пакьяо в сенате Филиппин Зонио Аквилес, указав основной причиной именно то, что прославленный филиппинец не выступит в главном поединке вечера.

«Подтверждаю, сенатор Пакьяо не будет драться в андеркарде боя Кроуфорд-Хорн. Это оскорбление для него!», — сообщил Аквилес. Отметим, что на прошлых выходных тренер филиппинца Фредди Роуч рассказал, что уже несколько раз безуспешно пытался связаться с Пакьяо по телефону, и не знает, когда тот планирует начать подготовку к следующему бою. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джефф Хорн, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

"Наш бой будет великим": Паркер о бое с Джошуа Украинцу Далакяну назначили первого соперника для защиты чемпионского пояса "Я за справедливость": Головкин о втором бое с Альваресом

Последние новости

Смолий: Назначения главы НБУ не связано с траншем от МВФ Луценко: За два месяца задержано 1682 коррупционера Беларусь пообещала ответить России на запрет ввоза молока
Сегодня читают в спорте
01 "Лацио" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
02 Вернидуб поддержал "Динамо"
03 Футболист надел гетры на руки, спасаясь от мороза (Видео)
04 Клубные коэффициенты УЕФА: Украина на 8-м месте
05 "Барселона" подписывает Гризманна
Новости сегодня
17:48 Министерство финансов Украины предоставило информацию о погашении 80% долга
17:42 "Укрпочта" предупредила о задержке почты из-за погодных условий
17:33 В Африн отправили гумконвой
17:31 Шарлиз Терон не хочет сниматься в "Бондиане" из-за своего возраста
17:27 Непогода в Европе: количество погибших достигло полусотни человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НБУ снова повысил учетную ставку НБУ снова повысил учетную ставку
Новости: В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины
Новости: Золотовалютные резервы Украины выросли Золотовалютные резервы Украины выросли
Новости: Режиссер "Стражей галактики" заявил о смерти Грута Режиссер "Стражей галактики" заявил о смерти Грута
Добавить комментарий
0