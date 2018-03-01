Пакьяо не выйдет на ринг в андеркарде боя Хорн - Кроуфорд

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, филиппинец Мэнни Пакьяо не выйдет на ринг 14 апреля в шоу компании Top Rank, главным боем которого станет поединок чемпиона WBO в полусреднем весе, австралийца Джеффа Хорна и обязательного претендента его титул, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, американца Теренса Кроуфорда. Об этом ringtv.com сообщил пресс-секретарь Пакьяо в сенате Филиппин Зонио Аквилес, указав основной причиной именно то, что прославленный филиппинец не выступит в главном поединке вечера.

«Подтверждаю, сенатор Пакьяо не будет драться в андеркарде боя Кроуфорд-Хорн. Это оскорбление для него!», — сообщил Аквилес. Отметим, что на прошлых выходных тренер филиппинца Фредди Роуч рассказал, что уже несколько раз безуспешно пытался связаться с Пакьяо по телефону, и не знает, когда тот планирует начать подготовку к следующему бою.