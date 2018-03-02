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Эрик Гомес о бое Ломаченко - Линарес

Василий Ломаченко
05:35 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Эрик Гомес прокомментировал о начале переговоров с телеканалом ESPN о переносе времени трансляции шоу Top Rank 12 мая.

Эрик Гомес, президент Golden Boy Promotions, представляющей интересы чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса, рассказал о начале переговоров с телеканалом ESPN о переносе времени трансляции шоу Top Rank 12 мая с участием украинца Василия Ломаченко. Если им удастся договориться о том, чтобы трансляция Top Rank на ESPN 12 мая не пересекалась во времени с трансляцией боксерского шоу Golden Boy на телеканале НВО в этот же день, то, по словам Гомеса, ничто не будет препятствовать поединку Линареса и Ломаченко за чемпионский титул в легком весе.

«Мы связались с руководством ESPN, чтобы узнать возможно ли сдвинуть начало трансляции шоу Линарес-Ломаченко так, чтобы она не пересекалась с трансляцией НВО, и они сообщили, что обдумают предложение, — рассказал Гомес ESPN. — Пусть будет великолепный бой и великолепный день бокса на двух крупнейших боксерских телеканалах — ESPN и НВО. ESPN понравилась идея, они ее рассматривают, и мы надеемся, что все получится».

Финансовые условия боя были согласованы Top Rank ранее с японским промоутерами Линареса, и у Golden Boy, которая является сопромоутером чемпиона, нет никаких претензий в этой части. Стороне Линареса предложено 1,2 миллиона долларов, из которых Линарес получит 1 миллион, что пока является крупнейшим гонораром в его 16-ти летней карьере.

«Если мы решим вопрос со временем начала трансляций, мы приступим к организации поединка, — добавил Гомес. — Больше не будет никаких проблем и препятствий. Мы хотим решить вопрос положительно. Мы тоже сотрудничаем с ESPN, и мы хотим получить возможность дать им этот бой. Если мы решим вопрос со временем, и финансовые условия не изменятся, мы примем предложение и будем работать над этим боем дальше».

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линаерс, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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