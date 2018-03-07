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Экс-чемпион мира: Усик - уникальный боксер в плане техники и скорости

Александр Усик
05:47 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Султан Ибрагимов прокомментировал предстоящий бой Александр Усик - Мурат Гассиев.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Султан Ибрагимов заявил, что в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте, в котором встретятся обладатель титулов WBC/WBO Александр Усик и владеющий поясами WBA/IBF Мурат Гассиев, болельщиков ждет интересный поединок.

По словам Ибрагимова, Усик уже забыл, что такое проигрывать, а в полуфинале турнира он вчистую перебоксировал Майриса Бриедиса. «И характер, и скорость и удар — все есть у Мурата, - цитирует Ибрагимова "Советский Спорт". - Но в финале его ждет очень непростой соперник. Усик забыл, что значит проиграть бой. Усик — уникальный боксер в плане техники и скорости. Усик перебоксировал Бриедиса. Бой проходит дома у Бриедиса и, думается, что при малейших намеках на ничью, судьи ее бы и зафиксировали. Но там работают судьи мирового уровня, и они признали превосходство Усика. Весь мир наблюдал за этим боем, и все видели, что Усик опережал соперника. Он был быстрее и чуть точнее».

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