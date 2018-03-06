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Бывший спарринг-партнер Усика назвал сильные стороны Гассиева

Сергей Радченко и Александр Усик
18:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости спорта: Сергей Радченко поделился ожиданиями от боя Александр Усик - Мурат Гассиев.

Сергей Радченко, бывший спарринг-партнер чемпиона WBO и WBC в тяжелом весе украинского боксера Александра Усика ожидает увидеть напряженный поединок в финале WBSS, сообщает Xsport.

"У Гассиева очень классная защита. Он делает четкий просчет на бой. Не знаю, сам или совместно с тренером. Они четко расписывают бой по секундам, не то, что по раундам. Это было в бою с Лебедевым, когда он его просто в шахматной партии разложил. Сильный удар, защита и хорошая выносливость.

У Усика сильные стороны - высокая выносливость, хорошая скорость и рук, и ног, он очень подвижный, ну и многосерийность. Он может предложить работу ног, которая является его плюсом. И, в любом случае, руки всегда должны быть на месте. Если не успел угнуться или отойти на ногах, то пусть лучше удар прилетит по защите, по рукам, по локтям, по перчаткам. Ну и обязательно нужно не то, что на 100%, а на все 300% быть сконцентрированным и четко следить за всеми ударами, потому что любой из них может закончиться плачевно.

В любом случае будет насыщенный бой, бой, заряженный интригой. Прогуливаться там никто не будет и 12 раундов пролетят быстро. Никто не захочет просто проиграть бой, ничего не сделав. Ребята приложат максимум усилий для того, чтобы вырвать эту победу. Этот бой интересен тем, что сойдутся два разных стиля бокса: силовой ударный и скоростной многосерийный", - рассказал Радченко.

Напомним, 11 мая Александр Усик (14-0, 11 КО) будет боксировать с чемпионом мира WBA Super и IBF в тяжелом дивизионе россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На кону будут стоять пять титулов, в том числе чемпионский пояс по версии журнала The Ring. В полуфинале WBSS Усик победил латвийца Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) в тяжелом поединке по очкам.

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