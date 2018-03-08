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Уайлдер - Ортис: телеаудитория боя превысила миллион

Деонтей Уайлдер - Луис Ортис
03:33 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Ранее Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.

Как сообщает ESPN со ссылкой на Nielsen Media Research, средняя телеаудитория поединка чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера против Луиса Ортиса на телеканале Showtime превысила один миллион зрителей — 1,055 миллиона, а пиковая достигла 1,81 миллиона. Для телеканала этот бой стал первым, аудитория которого превысила 1 миллион, с января 2015 года, когда Уайлдер победил Бермэна Стиверна, тогда средняя аудитория составила 1,2 миллиона, а пиковая — 1,3.

Уайлдер - Ортис: видео нокаута
Уайлдер - Ортис: видео нокаутаЧитать полностью

Этот бой 3 марта также стал первым для двух кабельных телеканалов (НВО и Showtime), который превысил миллионную отметку с 2016 года, когда у НВО было четыре таких трансляции, лидером которых был бой Геннадий Головкин — Доминик Уэйд (1,325 миллиона зрителей).

Средняя телеаудитория поединка за временный чемпионский титул между Хосе Ускатеги и Андре Дирреллом составила 673 тысячи, пиковая — 807 тысяч.

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Новости спорта, WBC, Бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Новости бокса.
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