Бокс. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе дисквалификацирован за допинг

Олимпийский чемпион Рио-2016 по боксу в супертяжелом весе француз Тони Йока получил дисквалификацию на год за то, что пропустил четыре случайных допинг-теста.

Сегодня, 7 марта, Федерация бокса Франции наложила на французского боксера Тони Йоку годичную дисквалификацию за четыре пропущенных случайных допинг-теста в период с июля 2016 по июль 2017 года. Об этом сообщает ua-football со ссылкой на BoxingScene.

Первый из тестов Йока пропустил, поскольку допинг-офицеры пришли к боксеру по месту жительства, когда он совершал перелет из США во Францию. Соответственно, в следующие визиты боксера также по тем или иным причинам не было дома.

Отметим, что Йока (3-0, 2 КО) начал профи-карьеру в середине прошлого года и до сих пор выступал исключительно во Франции. Его очередной выход в ринг – против Сайра Леоне – был запланирован на 7 апреля 2018 года в Париже.