Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта
Новости: "Динамо" отправилось в Рим на матч Лиги Европы "Динамо" отправилось в Рим на матч Лиги Европы
Новости: Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке
Новости: Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины
X

Бокс. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе дисквалификацирован за допинг

Тони Йока
18:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Французский боксер Тони Йока получил дисквалификацию на год

Олимпийский чемпион Рио-2016 по боксу в супертяжелом весе француз Тони Йока получил дисквалификацию на год за то, что пропустил четыре случайных допинг-теста.

Сегодня, 7 марта, Федерация бокса Франции наложила на французского боксера Тони Йоку годичную дисквалификацию за четыре пропущенных случайных допинг-теста в период с июля 2016 по июль 2017 года. Об этом сообщает ua-football со ссылкой на BoxingScene.

Первый из тестов Йока пропустил, поскольку допинг-офицеры пришли к боксеру по месту жительства, когда он совершал перелет из США во Францию. Соответственно, в следующие визиты боксера также по тем или иным причинам не было дома.

Отметим, что Йока (3-0, 2 КО) начал профи-карьеру в середине прошлого года и до сих пор выступал исключительно во Франции. Его очередной выход в ринг – против Сайра Леоне – был запланирован на 7 апреля 2018 года в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Олимпийские игры, Рио-2016, Тони Йока.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Экс-чемпион мира: Усик - уникальный боксер в плане техники и скорости Санчес: Бой Головкин - Альварес определит карьеру боксеров Главы WBC и WBA отреагировали на положительную допинг-пробу Альвареса

Последние новости

"Тоттенхэм" - "Ювентус": букмекеры оценили шансы команд В Украине за измену разыскивают более 4000 военных Потрясающий частный дом, в котором хочеться начать новую жизнь (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 "Я сломаю ногу об его задницу": британский боксер бросил вызов Ломаченко
02 ПСЖ - "Реал": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
03 Уайлдер: У Кличко была возможность разбить Джошуа, но он принял неправильное решение
04 Экс-чемпион мира: Усик - уникальный боксер в плане техники и скорости
05 "Горжусь ПСЖ": Неймар - о игре парижан против "Реала"
Новости сегодня
19:27 "Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста
19:23 Полиция просит не приносить оружие на митинг 9 марта
19:16 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
19:15 Нереально богатые дети, которым позавидует любой взрослый (Фото)
19:06 Слава Каминская рассказала о своих пластических операциях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: В Украине начались опись и арест активов Газпрома В Украине начались опись и арест активов Газпрома
Новости: В Украине опять выросли цены В Украине опять выросли цены
Новости: Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках
Добавить комментарий
0