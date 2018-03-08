Уайлдер: Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко

По словам Уайлдера, когда он находился в тренировочном лагере Владимира во время подготовки украинца к поединку против Мариуша Ваха, он смог понять, как Кличко на протяжении длительного время удавалось безраздельно царствовать в супертяжелом весе, а полученный опыт он использует до сих пор.

"Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко, которого я очень уважаю. Он пригласил меня в свой тренировочный лагерь в Тироле, во время подготовки к своему бою против Мариуша Ваха, - цитирует Уайлдера Welt. – Причем, инициатива исходила от меня: я действительно хотел знать, что сделало Владимира особенным. Я поехал туда даже не получая денег за спарринги. Но я получал ответ, который искал. Владимир тренировался невероятно тяжело, был предельно сфокусирован и полностью отдавался боксу. Я провел с ним более 50 раундов, и это был лучший опыт в моей жизни. Я пользуюсь полученными знаниями на протяжении всей моей дальнейшей карьеры".