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Уайлдер: Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко

Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер
19:05 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, чем ему в профессиональной карьере помог Владимир Кличко.

По словам Уайлдера, когда он находился в тренировочном лагере Владимира во время подготовки украинца к поединку против Мариуша Ваха, он смог понять, как Кличко на протяжении длительного время удавалось безраздельно царствовать в супертяжелом весе, а полученный опыт он использует до сих пор.

"Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко, которого я очень уважаю. Он пригласил меня в свой тренировочный лагерь в Тироле, во время подготовки к своему бою против Мариуша Ваха, - цитирует Уайлдера Welt. – Причем, инициатива исходила от меня: я действительно хотел знать, что сделало Владимира особенным. Я поехал туда даже не получая денег за спарринги. Но я получал ответ, который искал. Владимир тренировался невероятно тяжело, был предельно сфокусирован и полностью отдавался боксу. Я провел с ним более 50 раундов, и это был лучший опыт в моей жизни. Я пользуюсь полученными знаниями на протяжении всей моей дальнейшей карьеры".

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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