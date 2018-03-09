Украинский боксер Митрофанов узнал имя следующего соперника

Поединок запланирован на 14 апреля и предположительно пройдет в городе Норслейк, штат Иллинойс.

"Я очень рад вернуться в Чикаго для проведения боя. Я очень тяжело готовился к этому поединку последние недели вместе со спарринг-партнерами мирового уровня. Я в потрясающей форме и надеюсь одержать хорошую победу. Я не знаю многого о своем сопернике, но буду готов приспособиться к нему, потому что готов ко всему, что он может создать в ринге", – приводит слова нашего спортсмена BoxingScene.

Напомним, что в последнем своем бою Дмитрий Митрофанов одолел крепкого американца Маркуса Уиллиса (17-5-2, 4 КО).