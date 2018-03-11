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Бокс. Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории

Сергей Липинец - Майки Гарсия
08:34 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Американец Майки Гарсия завоевал титул чемпиона IBF в суперлегком весе.

Американец Майки Гарсия уверенно победил чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе россиянина Сергея Липинца и отобрал у него титул.

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Гарсия был заметно лучше в начале боя. Он отдал центр ринга и работал навстречу, но очень много попадал, в частности, благодаря тому, что чемпион часто оставался под ударами.

В седьмом раунде Липинец решительнее пошел вперед и нарвался на разящий левый боковой, которым Майки Гарсия отправил Сергея в нокдаун.

Гарсия не стал добивать российского боксера, который в концовке все же активизировался и выровнял бой. Лининцу удалось отметиться несколькими жесткими попаданиями, но ни одно из них не потрясло Майки.

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По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Гарсии со счетом 116:111 и дважды 117:110. Таким образом, Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя категории.

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Новости спорта, IBF, Бокс, Майки Гарсия, Новости бокса, Сергей Липинец, Сергей Липинец - Майки Гарсия.
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