Бокс. Рейтинг IBF: позиции украинских боксеров
Новости спорта: Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров.
Восемь украинских боксеров присутствуют в обновленном в марте рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Четверо из них входят в топ-15 своих категорий, поэтому имеют шансы получить чемпионский бой.
Остался на втором месте Александр Гвоздик, четвертым продолжает находиться Виктор Постол, продолжает находится на 13-м месте Вячеслав Шабранский плюс в топ-15 поднялся Евгений Хитров, а вот Дмитрий Кучер покинул 15 лучших боксеров своей категории, опустившись с 13-й на 26-е место.
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Украинцы в рейтинге WBC:
- №26. Дмитрий Кучер. Тяжелый вес
- №2. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес
- №13. Вячеслав Шабранский. Полутяжелый вес
- №15. Евгений Хитров. Средний вес
- №30. Станислав Скороход. Первый средний вес
- №4. Виктор Постол. Суперлегкий вес
- №30. Олег Малиновский. Полулегкий вес
- №36. Арнольд Хегай. Полулегкий вес