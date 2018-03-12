Бокс. Рейтинг IBF: позиции украинских боксеров

Восемь украинских боксеров присутствуют в обновленном в марте рейтинге Международного боксерского совета (WBC). Четверо из них входят в топ-15 своих категорий, поэтому имеют шансы получить чемпионский бой.

Остался на втором месте Александр Гвоздик, четвертым продолжает находиться Виктор Постол, продолжает находится на 13-м месте Вячеслав Шабранский плюс в топ-15 поднялся Евгений Хитров, а вот Дмитрий Кучер покинул 15 лучших боксеров своей категории, опустившись с 13-й на 26-е место.

Украинцы в рейтинге WBC:

- №26. Дмитрий Кучер. Тяжелый вес

- №2. Александр Гвоздик. Полутяжелый вес

- №13. Вячеслав Шабранский. Полутяжелый вес

- №15. Евгений Хитров. Средний вес

- №30. Станислав Скороход. Первый средний вес

- №4. Виктор Постол. Суперлегкий вес

- №30. Олег Малиновский. Полулегкий вес

- №36. Арнольд Хегай. Полулегкий вес