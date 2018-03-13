Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Новости: "Шахтер" отправился в Рим: список игроков "Шахтер" отправился в Рим: список игроков
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
X

Финал WBSS между Гроувсом и Смитом официально перенесен

Джордж Гроувз и Каллум Смит
06:31 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Из-за травмы одного из боксеров решающий поединок сдвинули на июль.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе между чемпионом WBA в этом весе Джорджем Гроувсом и Каллумом Смитом перенесен на июль, сообщает The Mirror.

Ранее планировалось, что этот поединок состоится 2 июня, но Гроувс получил травму плеча в полуфинальном бою с Крисом Юбанком-младшим и попросил о переносе боя.

Сейчас организаторы турнира рассматривают 7 и 14 июля в качестве новой даты для финального боя, который пройдет в Манчестере (Великобритания) на закрытой арене Manchester Arena, где и должен был состояться финальный бой в июне, но организаторы также рассматривают возможность проведения поединка на более вместительном открытом стадионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBSS, Бокс, Джордж Гроувз, Каллум Смит, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Бокс. Рейтинг IBF: позиции украинских боксеров Роскошный дом Майка Тайсона станет церковью Ломаченко назвал своего следующего соперника (Видео)

Последние новости

В Киеве построят современную музыкальную школу "Умный фломастер" из Киева профинансировали на Kickstarter Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем
03 Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ
04 Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"
05 Президент ПСЖ отправится к Неймару с деловым предложением
Новости сегодня
07:06 Майки Гарсия: у Ломаченко свой путь
07:02 Гороскоп на сегодня, 13 марта 2018: все знаки зодиака
07:00 Знаменательные события в истории: 13 марта 2018 года
06:50 Гуттериш призывает к срочной эвакуации Восточной Гуты
06:46 Веселое настроение с утра: смешные анекдоты 13 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга Какой будет реакция Нафтогаза при неуплате Газпромом долга
Новости: Адвокаты Кернеса: Доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ
Новости: Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок" Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"
Добавить комментарий
0