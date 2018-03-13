Финал WBSS между Гроувсом и Смитом официально перенесен

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе между чемпионом WBA в этом весе Джорджем Гроувсом и Каллумом Смитом перенесен на июль, сообщает The Mirror.

Ранее планировалось, что этот поединок состоится 2 июня, но Гроувс получил травму плеча в полуфинальном бою с Крисом Юбанком-младшим и попросил о переносе боя.

Сейчас организаторы турнира рассматривают 7 и 14 июля в качестве новой даты для финального боя, который пройдет в Манчестере (Великобритания) на закрытой арене Manchester Arena, где и должен был состояться финальный бой в июне, но организаторы также рассматривают возможность проведения поединка на более вместительном открытом стадионе.