Промоутер Паркера: Джошуа явно бежит впереди паровоза

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира WBO Джозефа Паркера (24-0 ,18 КО), заявил, что обладатель поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) слишком рано строит планы насчет боя с Деонтеем Уайлдером (39-0, 38 КО). Слова специалиста приводит BoxingScene:

«Все эти разговоры о бое с Уайлдером… Склоняюсь к мысли, что Джошуа смотрит Паркеру за спину. Энтони допускает серьезную ошибку, если это действительно так. Потому что одно дело – анализировать варианты и возможности на будущие, но если они заходят дальше и уже начали предварительные переговоры (о бое с Уайлдером – прим.), то явно бегут впереди паровоза.

Впрочем, я не думаю, что Джозеф или его тренер Кевин Берри хоть сколько-нибудь обеспокоены шапкозакидательскими настроениями в команде Джошуа, которого ждет встреча с непобежденным чемпионом мира, который еще ни разу в жизни не оказывался даже в нокдауне, имеет быстрейшие руки и отменную работу ног».