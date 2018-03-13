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Менеджер Деревянченко: Сергей вытрет пол Сондерсом

Сергей Деревянченко
19:42 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Кит Коннолли уверен, что серьезными конкурентами для украинца являются только Головкин, Канело и Джейкобс.

Менеджер официального претендента на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) Кит Коннолли занимается организацией следующего большого боя украинца, но при этом отмечает, что соперники боятся Деревянченко.

"Деревянченко чувствует, что не получает тех заслуг, которых заслуживает, и готов сразиться с кем-либо. Проблема в том, что он настолько хорош, что ни один чемпион среднего веса не хочет сражаться с ним.

Мы являемся обязательными претендентами по линии IBF, поэтому планируем драться за титул в ближайшем будущем. Не важно, кто это будет, но в то же время Сергей хочет оставаться активным. Он сокрушал людей в ринге, но не получил известность, которую, по его мнению, заслуживает.

Единственными средневесами, которые могут конкурировать с Сергеем, являются Геннадий Головкин, Сауль Канело Альварес и Дэниел Джейкобс. Я чувствую, что Сергей со своим стилем вытрет пол Билли Джо Сондерсом.

Джейкобс и Деревянченко имеют одного тренера, поэтому организовать их бой сложно. Поскольку Канело и Головкин проведут реванш в мае и, может быть, встретятся и в третий раз, мы ищем любой другой крупный бой. Как мы видели в последние пару месяцев, Деметриус Андраде нашел способ избежать боя с Сергеем.

Деревянченко поручил мне организовать ему большой бой. Он хочет и думает, что достоин драться в больших телевизионных слотах. Он боец P4P. Поэтому Сергей хочет, чтобы я и Лу Дибелла дали ему эти возможности прямо сейчас", - приводит слова Кита Коннолли BoxingScene.com.

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Новости спорта, Бокс, Кит Коннолли, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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