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Паркер: Победа Фьюри над Кличко открыла дверь всем нам

Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри
18:12 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Джозеф Паркер встал на защиту Тайсона Фьюри.

Новозеландский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер встал на защиту Тайсона Фьюри, заявив, что победа британца над Владимиром Кличко дала возможность другим боксерам бороться за чемпионские титулы:

"Благодаря Фьюри я получил возможность драться за свой первый титул чемпиона мира. Тайсон победил Владимира Кличко, которого долгое время никто не мог победить.

Он всем нам открыл двери. Без Тайсона в дивизионе чего-то не хватает, когда он вернется, супертяжелый вес выйдет на новый уровень. 

Те, кто пинают Тайсона, плохо кончат. Каждый совершает ошибки и у всех бывают тяжелые времена, но Фьюри – великий человек. Мы знаем его настоящего", – сказал Паркер в комментарии ресурсу Boxing Scene

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джозеф Паркер, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
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