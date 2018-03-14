Усик – Гассиев: российский боксер будет готовиться к бою в США

Российский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев вылетел в США для подготовки к бою с украинцем Александром Усиком, сообщил менеджер боксера Алексей Васильев. Гассиев тренируется под руководством известного тренера Абеля Санчеса.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с обладателем поясов WBC и WBO Усиком. Бой должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.

"Мурат в среду вылетел в США на подготовку к бою", – сказал Васильев.

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил Майриса Бриедиса в зрелищном поединке в Риге. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего один судья дал ничью 114:114, два других отдали победу украинцу – 115:113. Интересно, что Усик выбрасывал значительно больше ударов (848 против 579), однако статистика достигших своей цели почти одинаковая – 212 у Александра против 195 у Майриса.

Во втором полуфинале встречались чемпион IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос. Поединок Гассиев – Дортикос получился невероятно зрелищным и завершился нокаутом в последнем раунде.