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Усик – Гассиев: российский боксер будет готовиться к бою в США

Мурат Гассиев
20:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мурат Гассиев отправился в США на подготоку к поединку 11 мая против украинского чемпиона

Российский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев вылетел в США для подготовки к бою с украинцем Александром Усиком, сообщил менеджер боксера Алексей Васильев. Гассиев тренируется под руководством известного тренера Абеля Санчеса.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с обладателем поясов WBC и WBO Усиком. Бой должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.

"Мурат в среду вылетел в США на подготовку к бою", – сказал Васильев.

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил Майриса Бриедиса в зрелищном поединке в Риге. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего один судья дал ничью 114:114, два других отдали победу украинцу – 115:113. Интересно, что Усик выбрасывал значительно больше ударов (848 против 579), однако статистика достигших своей цели почти одинаковая – 212 у Александра против 195 у Майриса.

Во втором полуфинале встречались чемпион IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос. Поединок Гассиев – Дортикос получился невероятно зрелищным и завершился нокаутом в последнем раунде.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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