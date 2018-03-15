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Гвоздик - о предстоящем бое против Амара

Александр Гвоздик
12:46 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Соцсети

Новости спорта: Александр Гвоздик объяснил, почему зрители не увидят танцев и сверхэмоций в его исполнении, в случае победы над Мехди Амаром.

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC против француза Мехди Амара.

По словам Гвоздика, он хорошо подготовлен к этому поединку, но прогноз делать не берется.

"Надеюсь, что ржавчиной не покрылся. Я ведь не валял дурака все это время без поединков. Я провел это время в тренировочном зале. Конечно, можно было бы провести промежуточный бой, но все, что ни делается - к лучшему. И теперь мне предстоит титульный бой. Пришлось отказаться от промежуточных поединков ради этой возможности.

Не люблю прогнозы, ведь тогда придется отвечать за все сказанное. Если, например, скажу, что бой продлится все 12 раундов, придется его беречь. А вдруг он упадет в стартовом раунде? Не бить что-ли? Я, конечно же, шучу. Просто никогда не даю прогнозов. Но могу пообещать, что сделаю все, что в моих силах. Посмотрим, кто лучше сделал "домашку" - я или он.

Победа в этом поединке - это как палка о двух концах. С одной стороны, это титул. С другой стороны, я понимаю, что за титулы дерутся с более сильной оппозицией, чем Амар. Если бы пришлось драться с Элейдером Альваресом (первым номером рейтинга WBC - ред.), то в случае победы я бы смог считать себя чемпионом мира, но не после боя с Амаром. Это нечестно. Это не значит, что я могу допустить недооценку Амара, это не значит, что я его не уважаю. Но я реалистично смотрю на вещи. Поэтому не ожидайте после победы увидеть от меня какие-то танцы или сверх эмоции. Рассматриваю бой, как очередную ступеньку к полноценному чемпионскому титулу", - сказал Гвоздик в интервью Vringe.com.

Напомним, бой Гвоздик - Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Новости бокса.
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