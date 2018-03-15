Вердум: Однажды Майк Тайсон чуть не сломал мне нос

Боец UFC Фабрисиу Вердум рассказал о случае на съёмках фильма Kickboxer: Retaliation, когда прославленный американский боксёр, абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон чуть не сломал ему нос.

"Майк — отличный парень и прекрасный актёр, но был момент на съёмках, когда он просто ударил чуть сильнее, чем следовало, и едва не сломал мне нос. Честно говоря, тот удар почти отправил меня в нокаут, но я выстоял. Никаких вопросов к Тайсону у меня нет, хотя, если бы на его месте был другой человек, возможно, я бы не так отреагировал на удар по лицу", — сказал Вердум TMZ Sports.