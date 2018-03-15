Джозеф Паркер: Фьюри, выиграв у Кличко, открыл всем двери

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с обладателем титулов WBA/IBF Энтони Джошуа, заявил, что Тайсон Фьюри открыл многим боксерам путь к вершине.

По словам Паркера, он очень надеется, что "Цыганский Король" вернется в ринг, решив все свои проблемы. "Из-за Фьюри я получил возможность драться за титул. Тайсон выиграл у Владимира Кличко, которого никто не мог победить. Он открыл нам дверь, потому что Кличко запер ее надолго. Боксу не хватает Тайсона, и когда он вернется супертяжелый вес будет другим. Каждый совершает ошибки и переживает тяжелые времена, но он отличный человек. Мы знаем его настоящего".