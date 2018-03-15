Головкин: Журнал Ring никогда не давал мне даже приблизиться к их поясу

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе Генналий Головкин заявил, что журнал The Ring никогда не позволял ему даже приблизиться к поясу издания несмотря на то, что был чемпионом восемь лет. Казахстанец связывает это с политическими причинами, но с какими именно - не уточнил.

"Это политика. Журнал Ring по политическим причинам не делал меня чемпионом, хотя я на протяжении восьми лет был чемпионом мира в среднем весе, но это издание даже не позволяло мне приблизиться к их поясу. Но мне без разницы, поскольку это должно волновать владельцев этого бизнеса. Я не собираюсь переживать из-за политики", - цитирует Головкина RingTV.

Напомним, Геннадий Головкин проведет бой-реванш против Сауля Альвареса. Поединок состоится 5 мая в Лас-Вегасе.