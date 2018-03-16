Майки Гарсия: Я расту в размерах, скоро перейду в полусредний вес

Чемпион мира в четырех категориях американец Майки Гарсия заявил о своем переходу в полусредний вес.

"Я перейду в пятый дивизион – это точно. Буду одним из немногих, кто сделал это. Я расту в размерах, и мне интересно противостоять более крупным ребятам.

Скоро перейду в полусредний вес и буду биться за титул чемпиона в пятой весовой категории. Возможно, кто-то будет воспринимать это несерьезно, мол, я слишком мал. Но у меня есть боксерские навыки, которые мне помогут.

Номер один в полусреднем весе – Эррол Спенс. На второе место я бы поставил Терренса Кроуфорда – его еще предстоит увидеть в деле. Сразу за ними – Кит Турман. Кроме них, там хватает сильных бойцов. Дэнни Гарсия и Шон Портер, к примеру", – сказал Гарсия в комментарии BoxingScene.